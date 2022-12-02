Премьер Финляндии признала жестокую правду о слабости Европы без поддержки США

Ситуация вокруг конфликта на Украине показала, что Европа сама по себе, без поддержки Вашингтона, недостаточно сильна. Если бы не США, европейские страны столкнулись бы с серьёзными проблемами в обороне, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии.

"И я буду жестоко честна с вами: Европа недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединённых Штатов", — признала глава финского правительства.

По её словам, именно Пентагон оказал основную военную помощь Украине. Кроме того, премьер указала на необходимость усилить оборонную промышленность Европы, чтобы иметь возможность "справиться с различными ситуациями".