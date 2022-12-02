Премьер Финляндии признала жестокую правду о слабости Европы без поддержки США
Премьер-министр Финляндии Марин признала полную военную зависимость Европы от США
Ситуация вокруг конфликта на Украине показала, что Европа сама по себе, без поддержки Вашингтона, недостаточно сильна. Если бы не США, европейские страны столкнулись бы с серьёзными проблемами в обороне, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии.
"И я буду жестоко честна с вами: Европа недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединённых Штатов", — признала глава финского правительства.
По её словам, именно Пентагон оказал основную военную помощь Украине. Кроме того, премьер указала на необходимость усилить оборонную промышленность Европы, чтобы иметь возможность "справиться с различными ситуациями".
А ранее США обеспокоились дефицитом оружия для Тайваня из-за Украины. По данным WSJ, Штаты уже отстают в поставках вооружения на 18,7 миллиарда долларов.
ТАСС / EPA / DAN HIMBRECHTS