Тарасова назвала прекрасным желание Туктамышевой исполнить четверной тулуп

Желание фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам — это прекрасно, если она готова к этому. Так считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Прекрасно! Восхитительно, что у неё есть силы для нового материала", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".

По словам Тарасовой, если Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным решили попробовать сделать подобный прыжок, значит, они готовы показать это публике.

Чемпионат России по прыжкам состоится с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.