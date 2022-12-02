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2 декабря, 19:14

Тарасова назвала прекрасным желание Туктамышевой исполнить четверной тулуп

Желание фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам — это прекрасно, если она готова к этому. Так считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Прекрасно! Восхитительно, что у неё есть силы для нового материала", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".

По словам Тарасовой, если Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным решили попробовать сделать подобный прыжок, значит, они готовы показать это публике.

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Чемпионат России по прыжкам состоится с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее Лайф рассказывал, что Елизавета Туктамышева выиграла "Мемориал Панина-Коломенкина" в Санкт-Петербурге. Соревнования проходили в октябре этого года.

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Сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Артур Лапсаков

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