Тарасова назвала прекрасным желание Туктамышевой исполнить четверной тулуп
Желание фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам — это прекрасно, если она готова к этому. Так считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Прекрасно! Восхитительно, что у неё есть силы для нового материала", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".
По словам Тарасовой, если Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным решили попробовать сделать подобный прыжок, значит, они готовы показать это публике.
Чемпионат России по прыжкам состоится с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Ранее Лайф рассказывал, что Елизавета Туктамышева выиграла "Мемориал Панина-Коломенкина" в Санкт-Петербурге. Соревнования проходили в октябре этого года.
Сайт Федерации фигурного катания на коньках России