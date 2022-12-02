Алаев назвал Карпина лучшим тренером первой части ЧМ России

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что считает главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина лучшим в первой половине чемпионата России по футболу сезона 2022/2023. По его словам, Карпин выжал максимум возможностей из имеющихся у него игроков.

"Ростов" не обладает подбором опытных футболистов. В команде очень много молодёжи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом. Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодёжь", — заявил Алаев в интервью изданию "Спорт-Экспресс".