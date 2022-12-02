Алаев назвал Карпина лучшим тренером первой части ЧМ России
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что считает главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина лучшим в первой половине чемпионата России по футболу сезона 2022/2023. По его словам, Карпин выжал максимум возможностей из имеющихся у него игроков.
"Ростов" не обладает подбором опытных футболистов. В команде очень много молодёжи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом. Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодёжь", — заявил Алаев в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
"Неловко читать": Жена Карпина пристыдила российских болельщиков за оскорбления сборной Таджикистана
Лайф писал, что РПЛ признала главного тренера "Ростова" Валерия Карпина лучшим тренером по итогам месяца. Он получил эту награду во второй раз за сезон.
ТАСС / Сергей Фадеичев