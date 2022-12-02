Момент мощного взрыва в Одессе попал на видео

Пятеро полицейских и двое гражданских пострадали в результате взрыва во время проверки автомобиля на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской в Одессе. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

Взрыв в Одессе. Видео © t.me/stranaua

"Патрульные полицейские остановили на улице Прохоровской автомобиль, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв", — уточнили правоохранители детали ЧП.

Всех пострадавших госпитализировали. Сам взрыв попал на камеры наблюдения. На кадрах видно мощную искру, после которой взрывной волной находящихся рядом с машиной людей раскидывает по сторонам.