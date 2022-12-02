Момент мощного взрыва в Одессе попал на видео
Пятеро полицейских и двое гражданских пострадали в результате взрыва в Одессе
Пятеро полицейских и двое гражданских пострадали в результате взрыва во время проверки автомобиля на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской в Одессе. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.
Взрыв в Одессе. Видео © t.me/stranaua
"Патрульные полицейские остановили на улице Прохоровской автомобиль, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв", — уточнили правоохранители детали ЧП.
Всех пострадавших госпитализировали. Сам взрыв попал на камеры наблюдения. На кадрах видно мощную искру, после которой взрывной волной находящихся рядом с машиной людей раскидывает по сторонам.
Ранее Лайф показывал видео взрыва автомобиля в Волгограде, в котором погиб ребёнок. На кадрах видно, что водитель выходит из машины и подбегает к багажнику, после чего происходит взрыв.
t.me/stranaua