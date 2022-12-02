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2 декабря, 18:18

Момент мощного взрыва в Одессе попал на видео

Пятеро полицейских и двое гражданских пострадали в результате взрыва в Одессе

Пятеро полицейских и двое гражданских пострадали в результате взрыва во время проверки автомобиля на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской в Одессе. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

Взрыв в Одессе. Видео © t.me/stranaua

"Патрульные полицейские остановили на улице Прохоровской автомобиль, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв", — уточнили правоохранители детали ЧП.

Всех пострадавших госпитализировали. Сам взрыв попал на камеры наблюдения. На кадрах видно мощную искру, после которой взрывной волной находящихся рядом с машиной людей раскидывает по сторонам.

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Ранее Лайф показывал видео взрыва автомобиля в Волгограде, в котором погиб ребёнок. На кадрах видно, что водитель выходит из машины и подбегает к багажнику, после чего происходит взрыв.

Обложка ©

t.me/stranaua

Андрей Бражников

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