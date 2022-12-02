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2 декабря, 18:22

Белый дом обрадовался решению ЕС о потолке цен на российскую нефть

Белый дом поддержал согласование ЕС потолка цен на российскую нефть

Власти США видели сообщения о согласовании ЕС потолка цен на нефть из РФ. В Вашингтоне приветствуют данное решение, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я не собираюсь опережать наших партнёров в ЕС в том, что касается объявления чего-либо. Мы видели сообщения, мы приветствуем эту новость. Мы приветствуем прогресс, достигнутый нашими партнёрами из ЕС в этом вопросе и с нетерпением ждём, каким будет окончательное объявление", — сказал он на брифинге.

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Как уточнил Кирби, американские власти ждут окончательных деталей и имплементации данного механизма.

Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.

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Unsplash

Иван Косицын

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