Белый дом обрадовался решению ЕС о потолке цен на российскую нефть

Власти США видели сообщения о согласовании ЕС потолка цен на нефть из РФ. В Вашингтоне приветствуют данное решение, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я не собираюсь опережать наших партнёров в ЕС в том, что касается объявления чего-либо. Мы видели сообщения, мы приветствуем эту новость. Мы приветствуем прогресс, достигнутый нашими партнёрами из ЕС в этом вопросе и с нетерпением ждём, каким будет окончательное объявление", — сказал он на брифинге.

Как уточнил Кирби, американские власти ждут окончательных деталей и имплементации данного механизма.