Из горящего Микояновского мясокомбината вывели 12 человек
Спасатели вывели 12 человек из загоревшегося склада Микояновского мясокомбината. Об этом сообщили в МЧС России.
Пожарные спешат к горящему зданию Микояновского мясокомбината. Видео © LIFE
"Из здания эвакуировано 12 человек. Всего в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники", — сказано в записи в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что горит кровля здания. Предварительно, пострадавших нет. По нашим данным, к тушению пожара привлечена авиация. Столичная прокуратура начала проверку.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре на территории ТЭЦ-9 в Перми. Жертвой происшествия стал один человек, ещё двое были доставлены в больницу с ожогами. Лайф выяснил личность 31-летнего погибшего.
Кадр видео LIFE