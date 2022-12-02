Из горящего Микояновского мясокомбината вывели 12 человек

Спасатели вывели 12 человек из загоревшегося склада Микояновского мясокомбината. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожарные спешат к горящему зданию Микояновского мясокомбината. Видео © LIFE

"Из здания эвакуировано 12 человек. Всего в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники", — сказано в записи в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что горит кровля здания. Предварительно, пострадавших нет. По нашим данным, к тушению пожара привлечена авиация. Столичная прокуратура начала проверку.