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Опубликовано 2 декабря 2022, 22:05
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Слуцкий назвал самострелом введённый ЕС потолок цен на российскую нефть

Слуцкий: ЕС ставит под удар свою энергобезопасность, вводя потолок цен на нефть из России

Евросоюз, принимая решение о введении потолка цен на нефть из РФ, ставит под удар собственную энергетическую безопасность ради интересов США и попирает законы рынка. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Евросоюз ставит под удар свою энергетическую безопасность. Там не установили потолок, а пробили дно, причём снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнёров. Но помощи от них европейцам не дождаться. Самострел чистой воды и попирание законов рынка", — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.

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Кроме того, Слуцкий напомнил, что о законах рынка "любят твердить на просвещённом Западе". Он добавил, что российский вице-премьер Александр Новак ранее уже чётко обозначил позицию Москвы по потолку цен на нефть из РФ.

"Никакие ограничения цен неприемлемы. Поставок нефти в страны по условиям потолка цен не будет, даже если это будет более выгодно", — подчеркнул Слуцкий.

Белый дом обрадовался решению ЕС о потолке цен на российскую нефть
Белый дом обрадовался решению ЕС о потолке цен на российскую нефть

Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.

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ТАСС / Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ

Иван Косицын
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