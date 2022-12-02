Слуцкий назвал самострелом введённый ЕС потолок цен на российскую нефть

Евросоюз, принимая решение о введении потолка цен на нефть из РФ, ставит под удар собственную энергетическую безопасность ради интересов США и попирает законы рынка. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Евросоюз ставит под удар свою энергетическую безопасность. Там не установили потолок, а пробили дно, причём снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнёров. Но помощи от них европейцам не дождаться. Самострел чистой воды и попирание законов рынка", — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.

Кроме того, Слуцкий напомнил, что о законах рынка "любят твердить на просвещённом Западе". Он добавил, что российский вице-премьер Александр Новак ранее уже чётко обозначил позицию Москвы по потолку цен на нефть из РФ.

"Никакие ограничения цен неприемлемы. Поставок нефти в страны по условиям потолка цен не будет, даже если это будет более выгодно", — подчеркнул Слуцкий.