Слуцкий назвал самострелом введённый ЕС потолок цен на российскую нефть
Слуцкий: ЕС ставит под удар свою энергобезопасность, вводя потолок цен на нефть из России
Евросоюз, принимая решение о введении потолка цен на нефть из РФ, ставит под удар собственную энергетическую безопасность ради интересов США и попирает законы рынка. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Евросоюз ставит под удар свою энергетическую безопасность. Там не установили потолок, а пробили дно, причём снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнёров. Но помощи от них европейцам не дождаться. Самострел чистой воды и попирание законов рынка", — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.
Кроме того, Слуцкий напомнил, что о законах рынка "любят твердить на просвещённом Западе". Он добавил, что российский вице-премьер Александр Новак ранее уже чётко обозначил позицию Москвы по потолку цен на нефть из РФ.
"Никакие ограничения цен неприемлемы. Поставок нефти в страны по условиям потолка цен не будет, даже если это будет более выгодно", — подчеркнул Слуцкий.
Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.
ТАСС / Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ