Россиянам рассказали, когда лучше начинать готовиться к Новому году

Гражданам следует начинать готовиться к Новому году не раньше чем за две недели, предупредила психолог Галина Руснак. В беседе с "Газетой.ru" она уточнила, что в противном случае есть шанс перегореть и устать от ощущения праздника.

"Если украсить дом и нарядить ёлку за месяц, то, скорее всего, к 31 декабря такое убранство станет обыденностью и ощущение праздника улетучится. Наш мозг привыкает ко всему новому достаточно быстро. Если же заняться подготовкой к встрече Нового года за пару дней, то, вероятнее всего, во время боя курантов вы будете чувствовать себя уставшим", — отметила Руснак.

По её словам, с точки зрения эмоционального восприятия лучше всего заняться подготовкой к празднику именно за две недели. Этого времени хватит, чтобы купить подарки и украсить жильё. При этом новогоднее убранство не успеет наскучить. Как указала психолог, важно также заранее подвести итоги года. Это следует сделать за несколько дней до праздника.

"Если сделать это непосредственно перед боем курантов, то останется ощущение незавершённости. Такие чувства лучше в новый год не брать", — поведала Руснак.