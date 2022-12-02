Белый дом промолчал на вопрос о вручении российского паспорта Сноудену

Он заявил журналистам в ходе онлайн-брифинга, что "не будет давать комментарии" по этой теме в связи с тем, что Минюст США продолжает вести расследование в отношении беглого агента ЦРУ.

Напомним, сегодня Сноуден получил российский паспорт. РФ дала экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы за то, что в июне 2013-го он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете.