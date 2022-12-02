Предвкушение и надежда: Психолог объяснил, почему россияне начинают готовиться к Новому году уже в ноябре

Россияне с каждым годом всё раньше начинают готовиться к Новому году: устанавливают ёлки, покупают подарки и наряды уже в первых числах декабря. Почему это происходит и о чём говорит, Лайфу рассказал психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский.

"Я считаю, что люди стали больше нуждаться в ощущении праздника. По российской традиции Новый год начинают встречать и ждать заранее, с начала декабря всегда было предновогоднее настроение. Ну, в этом году уже в конце ноября разговоры пошли про Новый год, потому что ожидание праздника — это прекрасно. Может быть, в некоторых случаях не столь прекрасно, как сам праздник, но вот эта атмосфера предвкушения нравится людям", — объяснил собеседник Лайфа.