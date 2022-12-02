"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 декабря, 10:50

Предвкушение и надежда: Психолог объяснил, почему россияне начинают готовиться к Новому году уже в ноябре

Психолог Зберовский объяснил, почему россияне всё раньше начинают подготовку к Новому году

Россияне с каждым годом всё раньше начинают готовиться к Новому году: устанавливают ёлки, покупают подарки и наряды уже в первых числах декабря. Почему это происходит и о чём говорит, Лайфу рассказал психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский.

"Я считаю, что люди стали больше нуждаться в ощущении праздника. По российской традиции Новый год начинают встречать и ждать заранее, с начала декабря всегда было предновогоднее настроение. Ну, в этом году уже в конце ноября разговоры пошли про Новый год, потому что ожидание праздника — это прекрасно. Может быть, в некоторых случаях не столь прекрасно, как сам праздник, но вот эта атмосфера предвкушения нравится людям", — объяснил собеседник Лайфа.

По словам Зберовского, 2022 год оказался тяжёлым для многих россиян, поэтому сейчас люди острее, чем обычно, нуждаются в предвкушении праздника, позитивных эмоциях и надежде на лучшее в новом году.

7 ёлочных украшений, которые нужно купить уже сейчас, ведь к Новому году они подорожают

7 ёлочных украшений, которые нужно купить уже сейчас, ведь к Новому году они подорожают

Кстати, большинство россиян выступили за необходимость сохранить традиционные новогодние элементы — ёлки, иллюминацию, ярмарки, несмотря на специальную военную операцию. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила это внутренним желанием праздника в сложные времена.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров