Предвкушение и надежда: Психолог объяснил, почему россияне начинают готовиться к Новому году уже в ноябре
Психолог Зберовский объяснил, почему россияне всё раньше начинают подготовку к Новому году
Россияне с каждым годом всё раньше начинают готовиться к Новому году: устанавливают ёлки, покупают подарки и наряды уже в первых числах декабря. Почему это происходит и о чём говорит, Лайфу рассказал психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский.
"Я считаю, что люди стали больше нуждаться в ощущении праздника. По российской традиции Новый год начинают встречать и ждать заранее, с начала декабря всегда было предновогоднее настроение. Ну, в этом году уже в конце ноября разговоры пошли про Новый год, потому что ожидание праздника — это прекрасно. Может быть, в некоторых случаях не столь прекрасно, как сам праздник, но вот эта атмосфера предвкушения нравится людям", — объяснил собеседник Лайфа.
По словам Зберовского, 2022 год оказался тяжёлым для многих россиян, поэтому сейчас люди острее, чем обычно, нуждаются в предвкушении праздника, позитивных эмоциях и надежде на лучшее в новом году.
Кстати, большинство россиян выступили за необходимость сохранить традиционные новогодние элементы — ёлки, иллюминацию, ярмарки, несмотря на специальную военную операцию. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила это внутренним желанием праздника в сложные времена.
ТАСС / Александр Щербак