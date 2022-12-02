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2 декабря, 18:48

Ассанж подал в ЕСПЧ апелляцию на решение о его экстрадиции в США

Защита основателя WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пытаясь остановить решение о его экстрадиции в США из Великобритании.

"Мы подтверждаем, что заявление принято", — приводит Reuters обращение суда.

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На родине ему грозит заключение сроком до 175 лет. В конце августа Джулиан Ассанж подавал апелляцию в Высокий суд Лондона, пытаясь оспорить решение о его экстрадиции. Ответчиками значились Правительство США и тогдашний глава МВД Великобритании Прити Пател.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Матвей Шандрыголов

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