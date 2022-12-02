В Москве горит Микояновский мясокомбинат
В Москве горит кровля склада Микояновского мясокомбината
На улице Талалихина в Москве горит кровля склада Микояновского мясокомбината. Как сообщил Лайфу источник, на месте работают экстренные службы, но они не могут подобраться к эпицентру пожара — на крышу.
В Москве горит кровля склада Микояновского мясокомбината. Видео © Telegram / SHOT / "Прямой Эфир / Новости Москвы"
Площадь возгорания составляет 100 на 200 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 12 человек. По словам нашего собеседника, на шестом – восьмом этажах здания могут находиться люди.
Ранее Лайф писал о пожаре в цеху ТЭЦ-9 в Перми, в результате которого пострадали три человека и ещё один погиб. Жертвой трагедии стал 31-летний монтажник. Глава Перми Дёмкин заявил горожанам, что ЧП не повлияет на подачу тепла.