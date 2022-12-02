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2 декабря, 18:55

В Москве горит Микояновский мясокомбинат

В Москве горит кровля склада Микояновского мясокомбината

На улице Талалихина в Москве горит кровля склада Микояновского мясокомбината. Как сообщил Лайфу источник, на месте работают экстренные службы, но они не могут подобраться к эпицентру пожара — на крышу.

В Москве горит кровля склада Микояновского мясокомбината. Видео © Telegram / SHOT / "Прямой Эфир / Новости Москвы"

Площадь возгорания составляет 100 на 200 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 12 человек. По словам нашего собеседника, на шестом – восьмом этажах здания могут находиться люди.

Пожар охватил цех на территории ТЭЦ-9 в Перми

Пожар охватил цех на территории ТЭЦ-9 в Перми

Ранее Лайф писал о пожаре в цеху ТЭЦ-9 в Перми, в результате которого пострадали три человека и ещё один погиб. Жертвой трагедии стал 31-летний монтажник. Глава Перми Дёмкин заявил горожанам, что ЧП не повлияет на подачу тепла.

Обложка ©

Telegram / "Прямой Эфир / Новости Москвы"

Матвей Шандрыголов

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