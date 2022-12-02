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2 декабря, 19:54

Один человек оказался под завалами при обрушении породы на руднике в Забайкалье

На руднике по добыче золота в Балейском районе Забайкалья произошло обрушение породы, под завалами находится один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В одном из штреков рудника "Омчак" обрушилась горная порода", — заявил неназванный собеседник агентства.

В момент обрушения на участке находилось четыре человека, один из них оказался под завалами. Остальные рабочие не пострадали, сейчас проводятся поисково-спасательные работы и устанавливаются причины ЧП.

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ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

Артур Лапсаков

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