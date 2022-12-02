МЧС объявило о локализации пожара на складе Микояновского мясокомбината
Пожар на складе Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ. По нашим данным, сейчас спасатели ликвидировали открытое горение.
Локализацию возгорания объявили в 22:59 по московскому времени. Ранг пожара понижен до единицы. На кровле здания горели компрессорные установки на площади 50 квадратных метров.
Напомним, сообщение о возгорании на складе Микояновского мясокомбината на улице Талалихина в Москве поступило около десяти вечера. На место прибыли экстренные службы.
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