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2 декабря, 20:12

МЧС объявило о локализации пожара на складе Микояновского мясокомбината

Пожар на складе Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ. По нашим данным, сейчас спасатели ликвидировали открытое горение.

Локализацию возгорания объявили в 22:59 по московскому времени. Ранг пожара понижен до единицы. На кровле здания горели компрессорные установки на площади 50 квадратных метров.

Из горящего Микояновского мясокомбината вывели 12 человек

Из горящего Микояновского мясокомбината вывели 12 человек

Напомним, сообщение о возгорании на складе Микояновского мясокомбината на улице Талалихина в Москве поступило около десяти вечера. На место прибыли экстренные службы.

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Telegram-канал МЧС России

Артур Лапсаков

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