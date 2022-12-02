МЧС объявило о локализации пожара на складе Микояновского мясокомбината

Пожар на складе Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ. По нашим данным, сейчас спасатели ликвидировали открытое горение.

Локализацию возгорания объявили в 22:59 по московскому времени. Ранг пожара понижен до единицы. На кровле здания горели компрессорные установки на площади 50 квадратных метров.