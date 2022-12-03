Пенсионерка в Германии дважды отключала соседку по палате от ИВЛ из-за мешающего ей шума

В немецком Мангейме 72-летняя женщина дважды отключала 79-летнюю соседку по палате от системы ИВЛ из-за того, что её беспокоил шум от вентиляции. Пенсионерку задержали, сообщает AP News со ссылкой на официальных лиц Германии.

Трагедию смогли предотвратить врачи, вовремя обнаружившие отключённый аппарат. Медики объяснили женщине, что для пожилой соседки эта система является жизненно важной, однако вечером того же дня она вновь отключила ИВЛ, после чего пострадавшая попала в реанимацию.

Персонал больницы смог реанимировать пациентку, теперь её жизни ничего не угрожает, но ей всё ещё необходима интенсивная терапия. Подозреваемая предстала перед судом по подозрению в попытке непредумышленного убийства и была доставлена в городскую тюрьму. Расследование случившегося продолжается.