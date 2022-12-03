Генсек РФС Митрофанов разочарован дракой футболистов "Спартака" и "Зенита"
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного клуба дисквалифицировать футболистов "Спартака" и "Зенита" за драку после окончания основного времени матча на шесть игр в Кубке России.
"Футбол — это игра эмоциональная. Но драки устраивать не нужно. Поэтому в регламенте есть такое наказание. Наказание именно за массовую драку, которое достаточно жёсткое. И отношение очень простое. Мы разочарованы, что два ведущих клуба лишились своих игроков в значительном количестве", — сказал Митрофанов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Также генеральный секретарь РФС отметил, что расстроен фактом драки и разочарован тем, что сразу шесть игроков не смогут принять участие в шести ближайших матчах Кубка страны.
Напомним, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" в концовке матча Кубка России 27 ноября. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки стали драться. В итоге с поля удалили шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао из "Зенита", а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из "Спартака". КДК РФС по итогам рассмотрения драки дисквалифицировал игроков на шесть матчей.
ТАСС / Олег Бухарев