Генсек РФС Митрофанов разочарован дракой футболистов "Спартака" и "Зенита"

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного клуба дисквалифицировать футболистов "Спартака" и "Зенита" за драку после окончания основного времени матча на шесть игр в Кубке России.

"Футбол — это игра эмоциональная. Но драки устраивать не нужно. Поэтому в регламенте есть такое наказание. Наказание именно за массовую драку, которое достаточно жёсткое. И отношение очень простое. Мы разочарованы, что два ведущих клуба лишились своих игроков в значительном количестве", — сказал Митрофанов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Также генеральный секретарь РФС отметил, что расстроен фактом драки и разочарован тем, что сразу шесть игроков не смогут принять участие в шести ближайших матчах Кубка страны.