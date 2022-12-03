Роналду: Кореец сказал мне быстрее уходить с поля, я посоветовал ему заткнуться
Роналду рассказал о перепалке с игроком Южной Кореи, который торопил его уходить на замену
Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что игрок команды Южной Кореи спровоцировал его на конфликт призывами быстрее покинуть поле после того, как футболист был заменён в матче чемпионата мира.
Роналду покинул поле на 65-й минуте, по пути к скамейке запасных он вступил в перепалку с одним из игроков сборной Южной Кореи. Матч завершился поражением португальцев со счётом 1:2, однако они всё же вышли в плей-офф с первого места в группе.
"Перед моей заменой один из их игроков сказал, чтобы я быстрее уходил с поля. Я посоветовал ему заткнуться, у него нет полномочий, он не должен ничего говорить. Я бы ускорил темп, если бы судья попросил. Нет никаких разногласий, это накал игры", — приводит слова нападающего O Jogo.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может стать игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, где ему готовы предложить абсолютно фантастические условия. По некоторым данным, футболист и клуб близки к подписанию соглашения на два с половиной сезона. При этом в год легендарный португалец будет получать 200 миллионов евро.
Twitter / Portugal