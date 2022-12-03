Роналду: Кореец сказал мне быстрее уходить с поля, я посоветовал ему заткнуться

Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что игрок команды Южной Кореи спровоцировал его на конфликт призывами быстрее покинуть поле после того, как футболист был заменён в матче чемпионата мира.

Роналду покинул поле на 65-й минуте, по пути к скамейке запасных он вступил в перепалку с одним из игроков сборной Южной Кореи. Матч завершился поражением португальцев со счётом 1:2, однако они всё же вышли в плей-офф с первого места в группе.

"Перед моей заменой один из их игроков сказал, чтобы я быстрее уходил с поля. Я посоветовал ему заткнуться, у него нет полномочий, он не должен ничего говорить. Я бы ускорил темп, если бы судья попросил. Нет никаких разногласий, это накал игры", — приводит слова нападающего O Jogo.