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2 декабря, 22:31

Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по исполнению ДСНВ-3

США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он указал, что Вашингтон разочарован из-за переноса на более поздний срок её заседания.

"Мы сохраняем готовность встречаться с Россией в рамках органа по имплементации СНВ-3 для обсуждения всех обеспокоенностей, которые есть у США и России в связи с договором критически важным инструментом поддержания стабильности", заявил Прайс на брифинге.

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Также представитель Госдепа выразил разочарование "односторонним решением" России и опроверг информацию о том, что к встрече не были готовы США.

Ранее Лайф сообщал, что заседание российско-американской комиссии по ДСНВ было перенесено на неопределённый срок по инициативе Москвы. Изначально оно должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря. Как указал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Вашингтон при подготовке комиссии не считался с приоритетами Москвы.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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