Оказавшийся под завалами рабочий на руднике в Забайкалье погиб

Рабочий, который оказался под завалами в результате обрушения породы на руднике в Забайкалье, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее Лайф писал, что в наклонном штреке рудника по добыче золота произошло обрушение горной породы. Речь идёт о руднике "Омчак" в Балейском районе Забайкалья. В это время на участке находилось четыре человека, один из них оказался под завалами. Остальные рабочие не пострадали и вышли на поверхность самостоятельно.