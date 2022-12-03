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2 декабря, 21:47

Оказавшийся под завалами рабочий на руднике в Забайкалье погиб

Рабочий, который оказался под завалами в результате обрушения породы на руднике в Забайкалье, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На месте обрушения породы на руднике "Омчак" обнаружено тело погибшего рабочего, оказавшегося под завалами", — сказал неназванный собеседник агентства.

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Ранее Лайф писал, что в наклонном штреке рудника по добыче золота произошло обрушение горной породы. Речь идёт о руднике "Омчак" в Балейском районе Забайкалья. В это время на участке находилось четыре человека, один из них оказался под завалами. Остальные рабочие не пострадали и вышли на поверхность самостоятельно.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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