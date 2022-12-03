Пожар на складе Микояновского мясокомбината полностью потушили
Пожар на складе Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.
"В 23:16 мск пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили в ведомстве.
Напомним, сообщение о возгорании на складе Микояновского мясокомбината на улице Талалихина в Москве поступило около десяти вечера. На место прибыли экстренные службы. В 22:59 пожарные объявили о локализации возгорания.
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