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2 декабря, 21:23

Пожар на складе Микояновского мясокомбината полностью потушили

Пожар на складе Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

"В 23:16 мск пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили в ведомстве.

Из горящего Микояновского мясокомбината вывели 12 человек

Из горящего Микояновского мясокомбината вывели 12 человек

Напомним, сообщение о возгорании на складе Микояновского мясокомбината на улице Талалихина в Москве поступило около десяти вечера. На место прибыли экстренные службы. В 22:59 пожарные объявили о локализации возгорания.

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Артур Лапсаков

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