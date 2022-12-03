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2 декабря, 21:01

Сербия проиграла Швейцарии и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира

Сборная Сербии проиграла команде Швейцарии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре и не смогла выйти из группы. Встреча проходила в Дохе и завершилась со счётом 2:3.

Первый гол в матче на 20-й минуте забил полузащитник швейцарцев Джердан Шакири, но уже через шесть минут Александар Митрович сравнял счёт. На 35-й Душан Влахович вывел вперёд уже сербов, но Швейцария отыгралась до перерыва усилиями Бреля Эмболо. А в самом начале второй половины Ремо Фройлер снова вывел швейцарцев вперёд, и этот гол оказался победным. Стоит отметить, что футболисты обеих команд получили по пять жёлтых карточек.

Швейцария набрала шесть очков и заняла второе место в группе G. В параллельном матче Бразилия проиграла Камеруну (0:1), однако всё равно финишировала первой. Камерун стал третьим с четырьмя баллами, а Сербия заняла последнее место в квартете.

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Таким образом, в 1/8 финала Бразилия сыграет с Южной Кореей, а Швейцария встретится с Португалией.

Накануне решилась судьба команд в группе Е. Япония обыграла Испанию, и обе команды вышли в плей-офф, а вот сборная Германии повторила свой антирекорд и снова, как на ЧМ-2018, не смогла преодолеть стадию группового этапа. Также выступление на мундиале завершила Коста-Рика.

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Сайт FIFA

Артур Лапсаков

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