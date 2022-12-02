Основатель "Ласкового мая" Кузнецов при жизни был любителем сладостей в магазине у дома

Создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов при жизни был частым покупателем сладостей в магазине, который находится рядом с его домом. Работники торговой точки рассказали ЕАН, что музыкант покупал много товаров и вёз всё на работу.

"Он покупал конфеты. Когда Юра Шатунов умер, он нам, работникам магазина, купил конфеты, "чтобы помянули Юру". Я сама старалась не трогать, не бередить душу, не расспрашивала. Видно было, что он очень переживал. И ходил очень поникший и грустный", — рассказала сотрудница магазина Елена.

При этом в неприглядном виде Кузнецова работники никогда не видели. В магазине он предпочитал брать пирожные "Лакомка" и глазированные пирожные, известные всем ещё с советских времён. Обычно он покупал продукты и ждал такси в комнате перед входом, добавила Елена.