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2 декабря, 21:15

Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира в Катаре

На чемпионате мира в Катаре завершился групповой этап, по результатам которого определились все пары 1/8 финала. Эта стадия пройдёт с 3 по 6 декабря.

3 декабря:

Нидерланды – США

Аргентина – Австралия

4 декабря:

Англия – Сенегал

Франция – Польша

5 декабря:

Япония – Хорватия

Бразилия – Южная Корея

6 декабря:

Марокко – Испания

Португалия – Швейцария

Сербия проиграла Швейцарии и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира

Сербия проиграла Швейцарии и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира

Ранее Лайф писал, что катарское ТВ сняло пародию на акцию сборной Германии с закрытыми ртами. Сама же сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд, что произошло впервые в истории.

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Twitter / FIFA World Cup

Артур Лапсаков

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