Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира в Катаре
На чемпионате мира в Катаре завершился групповой этап, по результатам которого определились все пары 1/8 финала. Эта стадия пройдёт с 3 по 6 декабря.
3 декабря:
Нидерланды – США
Аргентина – Австралия
4 декабря:
Англия – Сенегал
Франция – Польша
5 декабря:
Япония – Хорватия
Бразилия – Южная Корея
6 декабря:
Марокко – Испания
Португалия – Швейцария
Ранее Лайф писал, что катарское ТВ сняло пародию на акцию сборной Германии с закрытыми ртами. Сама же сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд, что произошло впервые в истории.
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Twitter / FIFA World Cup