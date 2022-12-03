Знарок покинул пост главного тренера "Ак Барса" по собственному желанию

Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщили в пресс-службе казанской команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Бабенко, который работал в штабе Знарка в качестве ассистента. Как уточнили в клубе, тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжат работу в прежнем статусе.

Знарок возглавил "Ак Барс" в июле нынешнего года. Сам специалист заявил, что благодарен казанцам за возможность поработать в таком большом клубе.

"Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству. Верю, что эта команда способна бороться за высокие места, и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за "Ак Барсом" и болеть за его успехи в будущем", — сказал наставник.

При этом генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиулин заявил, что обновлённый тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря, а окончательное решение будет принято после Нового года.