Абубакар принёс Камеруну победу над Бразилией и был удалён за снятую футболку
Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар забил единственный мяч в матче с командой Бразилии и принёс победу своей национальной сборной (1:0).
Отличился камерунец на 92-й минуте и решил отпраздновать взятие ворот снятой футболкой. К тому моменту у него уже была жёлтая карточка, поэтому судья, показав ему второй "горчичник", удалил футболиста.
Тем не менее это не помогло Камеруну выйти в плей-офф, команда заняла третье место в группе G. Бразилия вышла в стадию игр на вылет с первого места и в 1/8 финала сыграет с Южной Кореей.
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