Абубакар принёс Камеруну победу над Бразилией и был удалён за снятую футболку

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар забил единственный мяч в матче с командой Бразилии и принёс победу своей национальной сборной (1:0).

Отличился камерунец на 92-й минуте и решил отпраздновать взятие ворот снятой футболкой. К тому моменту у него уже была жёлтая карточка, поэтому судья, показав ему второй "горчичник", удалил футболиста.