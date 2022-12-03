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2 декабря, 22:20

Абубакар принёс Камеруну победу над Бразилией и был удалён за снятую футболку

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар забил единственный мяч в матче с командой Бразилии и принёс победу своей национальной сборной (1:0).

Отличился камерунец на 92-й минуте и решил отпраздновать взятие ворот снятой футболкой. К тому моменту у него уже была жёлтая карточка, поэтому судья, показав ему второй "горчичник", удалил футболиста.

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Тем не менее это не помогло Камеруну выйти в плей-офф, команда заняла третье место в группе G. Бразилия вышла в стадию игр на вылет с первого места и в 1/8 финала сыграет с Южной Кореей.

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Сайт FIFA

Артур Лапсаков

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