Бирки на трупах истерзанных собак под Астраханью "выдали" их убийц

Депутат Думы Астраханской области Олег Шеин обратился в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в истории с найденными трупами собак на скотомогильнике в Приволжском районе области. Там находилось 60 тел животных, у многих были выколоты глаза и отрезаны органы.

По данным парламентария, машина, на которой привезли трупы, находится в аренде у "Экоприюта". В 2022 году именно этот зооцентр получил практически все государственные подряды на отлов и стерилизацию бездомных собак в регионе.

"Все собаки через этот "Экоприют" прошли. По биркам и номерам эти собаки выпущены ещё в октябре не только по городу Астрахани, но и по районам, которые находятся на удалении", — пояснил Шеин в беседе с РИА "Новости".

Некоторые найденные животные были в попонах, депутат уверен, что их "даже не выпускали". Сейчас он активно общается с прокуратурой для установления обстоятельств случившегося. После инцидента он вместе с общественными инспекторами побывал в "Экоприюте", однако попасть туда удалось только при помощи полиции, да и то не во все помещения. Там Шеин увидел, как в одной секции содержится по 10–15 животных, причём многие из них истощены.

В свою очередь директор "Экоприюта" Валерий Кущенко заявил, что работники его организации в минувшие выходные доставили на скотомогильник около 15 трупов собак. Но, уточнил он, все животные умерли давно естественной смертью, а "комментарии о выколотых глазах и отрезанных конечностях абсолютно беспочвенные". Кущенко отметил, что провёл внутреннее расследование и выяснил, что собак подобрали на пустыре возле приюта. Кто и откуда привёз остальных животных, ему неизвестно.