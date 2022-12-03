В США не исключили потенциальную возможность нападения Китая на Тайвань
США допускают возможность начала военного конфликта между Китаем и Тайванем и намерены не допустить такого развития событий. Об этом заявила первый замгоссекретаря Венди Шерман.
"На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность", — сказала Шерман во время обсуждения ситуации вокруг Китая и Индо-Тихоокеанского региона в целом.
Однако замгоссекретаря верит, что потенциальный вооружённый конфликт возможен в условиях "полного контроля со стороны Си Цзиньпина".
Ранее Лайф писал, что Тайвань зафиксировал приближение китайских истребителей и кораблей. По данным местных властей, они были замечены на юго-западном участке и на востоке от острова.
ТАСС / ЕРА / YONHAP