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2 декабря, 22:43

В США не исключили потенциальную возможность нападения Китая на Тайвань

США допускают возможность начала военного конфликта между Китаем и Тайванем и намерены не допустить такого развития событий. Об этом заявила первый замгоссекретаря Венди Шерман.

"На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность", сказала Шерман во время обсуждения ситуации вокруг Китая и Индо-Тихоокеанского региона в целом.

Однако замгоссекретаря верит, что потенциальный вооружённый конфликт возможен в условиях "полного контроля со стороны Си Цзиньпина".

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Ранее Лайф писал, что Тайвань зафиксировал приближение китайских истребителей и кораблей. По данным местных властей, они были замечены на юго-западном участке и на востоке от острова.

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ТАСС / ЕРА / YONHAP

Юлия Коновалова

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