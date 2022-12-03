Захарова заявила о подготовке киевского режима к захвату Киево-Печерской лавры
Захарова обвинила Зеленского в расколе православия на Украине
Киевская власть готовится к захвату Киево-Печерской лавры, выступая инициатором раскола православия на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Идёт подготовка к захвату Киево-Печерской лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине", — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".