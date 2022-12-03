Захарова заявила о подготовке киевского режима к захвату Киево-Печерской лавры

Киевская власть готовится к захвату Киево-Печерской лавры, выступая инициатором раскола православия на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Идёт подготовка к захвату Киево-Печерской лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине", — написала Захарова в телеграм-канале.