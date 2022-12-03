В Госдепе оценили получение Сноуденом российского паспорта

Госдепартамент США назвал получение бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом российского гражданства "формализацией верности РФ". Так высказался официальный представитель ведомства Нед Прайс.

"Мы в курсе сообщений о получении Эдвардом Сноуденом гражданства Российской Федерации. Разумеется, мы не в состоянии подтвердить, так ли это на самом деле", — заявил Прайс на брифинге.

Однако Сноуден давно демонстрировал свою верность России — этот шаг только формализовал это, указал представитель Госдепа.