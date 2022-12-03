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2 декабря, 23:17

В Госдепе оценили получение Сноуденом российского паспорта

Госдеп заявил о давней преданности Сноудена России

Госдепартамент США назвал получение бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом российского гражданства "формализацией верности РФ". Так высказался официальный представитель ведомства Нед Прайс.

"Мы в курсе сообщений о получении Эдвардом Сноуденом гражданства Российской Федерации. Разумеется, мы не в состоянии подтвердить, так ли это на самом деле", — заявил Прайс на брифинге.

Однако Сноуден давно демонстрировал свою верность России — этот шаг только формализовал это, указал представитель Госдепа.

Белый дом промолчал на вопрос о вручении российского паспорта Сноудену

Белый дом промолчал на вопрос о вручении российского паспорта Сноудену

Напомним, 2 декабря Сноуден получил российский паспорт. РФ дала экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы за то, что в июне 2013-го он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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