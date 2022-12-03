Цензура и блокировки: Маск через журналиста раскрыл грязные подробности работы "Твиттера"
Маск через журналиста Тайбби раскрыл, как Twitter скрывал скандал с Хантером Байденом
Миллиардер Илон Маск передал независимому журналисту Мэттью Тайбби внутренние документы, из которых стало известно о давлении властей США на сервис микроблогов. Так, представители Демократической партии регулярно заставляли руководство соцсети удалять различные посты, а после скандала с ноутбуком сына президента Хантера Байдена компания всячески скрывала ссылки с разоблачающими данными.
"К 2020 году запросы от связанных действующих лиц об удалении твитов стали привычным делом. Один из руководителей писал другому: "Новые данные на пересмотр от команды Байдена". Ответом на это было: "Сделано", — поясняет журналист в "Твиттере", подтверждая подлинность сообщений копией переписки со списком якобы подлежавших удалению твитов, датированной сентябрём 2020 года.
Тайбби отмечает, что соцсеть "медленно принуждали" к использованию инструментов по контролю за свободой слова. Услугой пользовались как знаменитости, так и различные политики администраций Байдена и Дональда Трампа. Помимо неугодных записей под удаление могли подпасть и аккаунты пользователей.
Кроме того, стало известно, что "Твиттер" пытался скрыть историю с ноутбуком скандально известного Хантера Байдена перед президентскими выборами, на которых победу одержал его отец. Блокировке за упоминание этой истории подверглась даже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Соцсеть блокировала материалы о Хантере, которые публиковала газета The New York Post, помечая такие посты как "небезопасные", и запрещала передавать их в личных сообщениях. Подобные методы применяются лишь в исключительных случаях, например в отношении детской порнографии, указает журналист.
Расследование в отношении сына американского президента началось в 2018 году, а в 2020-м газета The New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. По данным СМИ, позднее федеральные агенты собрали достаточно свидетельств его преступлений в налоговой сфере, а также доказательства лжесвидетельства, связанного с покупкой оружия.
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