Цензура и блокировки: Маск через журналиста раскрыл грязные подробности работы "Твиттера"

Миллиардер Илон Маск передал независимому журналисту Мэттью Тайбби внутренние документы, из которых стало известно о давлении властей США на сервис микроблогов. Так, представители Демократической партии регулярно заставляли руководство соцсети удалять различные посты, а после скандала с ноутбуком сына президента Хантера Байдена компания всячески скрывала ссылки с разоблачающими данными.

"К 2020 году запросы от связанных действующих лиц об удалении твитов стали привычным делом. Один из руководителей писал другому: "Новые данные на пересмотр от команды Байдена". Ответом на это было: "Сделано", — поясняет журналист в "Твиттере", подтверждая подлинность сообщений копией переписки со списком якобы подлежавших удалению твитов, датированной сентябрём 2020 года.

Тайбби отмечает, что соцсеть "медленно принуждали" к использованию инструментов по контролю за свободой слова. Услугой пользовались как знаменитости, так и различные политики администраций Байдена и Дональда Трампа. Помимо неугодных записей под удаление могли подпасть и аккаунты пользователей.

Кроме того, стало известно, что "Твиттер" пытался скрыть историю с ноутбуком скандально известного Хантера Байдена перед президентскими выборами, на которых победу одержал его отец. Блокировке за упоминание этой истории подверглась даже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Соцсеть блокировала материалы о Хантере, которые публиковала газета The New York Post, помечая такие посты как "небезопасные", и запрещала передавать их в личных сообщениях. Подобные методы применяются лишь в исключительных случаях, например в отношении детской порнографии, указает журналист.