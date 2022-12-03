В Саратовской области водитель высадил школьника в мороз из-за неработающей карты

В городе Балашове Саратовской области водитель маршрутного автобуса высадил ребёнка в морозную погоду из-за неработающей транспортной карты. Информацию о произошедшем 2 декабря случае направят в правоохранительные органы, заявила зампред Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи областной думы Мария Усова.

"Хамоватым водителям и собственникам транспортных предприятий много раз разъясняли, что есть грань, где заканчивается бизнес и должна оставаться человечность. Принят федеральный закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Но сегодня балашовский водитель выгнал ребёнка из автобуса на мороз, так как у пассажира не работала транспортная карта", — приводит слова Усовой пресс-служба фракции "Единой России" в областной думе в телеграм-канале.

По словам парламентария, такое отношение к детям просто не укладывается в голове.

Ранее мать школьника сообщила порталу "Балашовер", что водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 18, высадил её сына по пути из школы домой в мороз на одну остановку раньше, потому что оплата за проезд не прошла через терминал. В итоге школьнику пришлось идти домой пешком.