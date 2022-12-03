Роналду установил уникальное достижение на ЧМ в Катаре

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальное достижение в матче против Южной Кореи на ЧМ-2022. Он нанёс ровно 100 ударов по воротам соперников на чемпионатах мира, сообщает Opta.

Португалец стал первым в истории футболистом, достигшим этой отметки, согласно статистике, которая доступна с 1966 года. Для 37-летнего Роналду мундиаль в Катаре стал пятым. Впервые он сыграл на мировом первенстве в 2006 году. А ранее футболист установил рекорд, забив на пяти чемпионатах мира.

Как сообщалось ранее, Португалия проиграла Южной Корее со счётом 1:2, однако всё же вышла в плей-офф с первого места в группе. При этом южнокорейцы тоже пробились в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре.