"Локомотив" потеряет полузащитника, которого купил в сентябре

Полузащитник московского "Локомотива" Педриньо покидает клуб. По данным журналиста Фабио Алейшо, футболист станет игроком бразильского "Сан-Паулу". Об этом инсайдер сообщил в "Твиттере".

Клуб арендует 23-летнего спортсмена на один год и будет иметь право выкупа.

Педриньо стал игроком железнодорожников в сентябре 2022 года, заключив контракт на четыре года. В РПЛ бразилец сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.