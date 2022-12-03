"Локомотив" потеряет полузащитника, которого купил в сентябре
Журналист Алейшо сообщил, что Педриньо перейдёт из "Локомотива" в "Сан-Паулу"
Полузащитник московского "Локомотива" Педриньо покидает клуб. По данным журналиста Фабио Алейшо, футболист станет игроком бразильского "Сан-Паулу". Об этом инсайдер сообщил в "Твиттере".
Клуб арендует 23-летнего спортсмена на один год и будет иметь право выкупа.
Педриньо стал игроком железнодорожников в сентябре 2022 года, заключив контракт на четыре года. В РПЛ бразилец сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.
Ранее экс-футболист "Локомотива" Родолфо назвал результаты команды катастрофой. Он раскритиковал руководство железнодорожников за игру и результаты в текущем сезоне РПЛ, отметив, что клуб "летит в пропасть".
ТАСС / Дмитрий Феоктистов