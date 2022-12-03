Гонки "Формулы-1" в Китае не будет четвёртый год подряд

"Формула-1" сообщила, что Гран-при Китая в 2023 году не состоится из-за продолжающихся трудностей, связанных с пандемией коронавируса в этой стране. Гонка должна была пройти 16 апреля на трассе в Шанхае.

"Формула-1" может подтвердить после диалога с промоутером и властями, что Гран-при Китая 2023 года не состоится из-за продолжающихся трудностей, связанных с ситуацией с CoViD-19. "Формула-1" оценивает альтернативные варианты замены и в надлежащее время предоставит обновлённую информацию по этому вопросу", — сказано в сообщении в соцсетях.