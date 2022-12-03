Польша нашла в Берлине украденную картину русского художника Кандинского
Польский Минкульт нашёл украденную в 1984 году картину Кандинского на аукционе в Германии
В ходе аукциона Grisebach в Берлине была найдена похищенная в 1984 году из Национального музея в Варшаве картина российского художника Василия Кандинского "Композиция". Эту информацию опубликовало Министерство культуры и национального наследия Польши.
"Работа Василия Кандинского была украдена с выставки "Концепции пространства в современном искусстве" в 1984 году, а в коллекции Национального музея в Варшаве она находилась с 1982 года. До сих пор на оборотной стороне акварели сохранилась печать Национального музея в Варшаве, что ясно указывает на её происхождение", — сказано в записи.
Сотрудники ведомства обнаружили полотно в немецком собрании в ходе мониторинга рынка произведений искусства. Польский Минкульт попросил Grisebach снять акварель с аукциона, однако немецкая сторона решила всё же её продать — почти за 390 тысяч евро. В ответ Варшава назвала продажу картины после кражи недобросовестным шагом и грозится применить юридические меры для решения этого вопроса.
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