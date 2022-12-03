Россиянам назвали навязываемые ЖКХ услуги, от которых можно отказаться
Экономист Финогенова назвала допуслуги ЖКХ, от которых жильцы домов могут отказаться
Россияне могут отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией. При этом, как рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, от большинства платежей отказаться нельзя.
В разговоре с агентством "Прайм" среди таких услуг эксперт перечислила оплату воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления, а также поставок ресурсов.
Но не соглашаться граждане могут на телевидение и радио, cтрахование жилого помещения, диспетчера, консьержа, видеонаблюдение в подъездах. Как указала Финогенова, перечень услуг, которые управляющая компания должна оказывать в обязательном порядке, определяется законодательством РФ. Если же УК навязывает какие-то неактуальные для конкретных жильцов услуги, то можно написать заявление об отказе от них.
Ранее Лайф писал об индексации тарифов ЖКХ, которая вступила в силу с 1 декабря. Так, средний ежемесячный платёж на семью из трёх человек вырос на 324 рубля.
ТАСС / Максим Коротченко