Россиянам назвали навязываемые ЖКХ услуги, от которых можно отказаться

Россияне могут отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией. При этом, как рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, от большинства платежей отказаться нельзя.

В разговоре с агентством "Прайм" среди таких услуг эксперт перечислила оплату воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления, а также поставок ресурсов.

Но не соглашаться граждане могут на телевидение и радио, cтрахование жилого помещения, диспетчера, консьержа, видеонаблюдение в подъездах. Как указала Финогенова, перечень услуг, которые управляющая компания должна оказывать в обязательном порядке, определяется законодательством РФ. Если же УК навязывает какие-то неактуальные для конкретных жильцов услуги, то можно написать заявление об отказе от них.