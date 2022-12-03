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3 декабря, 03:06

Россиянам напомнили про двойную оплату труда за работу в праздники

Юрист Астаева: Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере

Работа в выходной или в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Как рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева, сотрудник может выбрать для себя другой день отдыха, однако в этом случае работа будет оплачена в одинарном размере.

В беседе с агентством "Прайм" она уточнила, что подобный порядок регламентируется статьёй 153 Трудового кодекса РФ, согласно которой повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.

Россиянам напомнили, как считается зарплата за работу в выходные и праздничные дни

Россиянам напомнили, как считается зарплата за работу в выходные и праздничные дни

При этом, как указала Астаева, конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иным правовым актом. Например, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочей смены, в повышенном размере оплачиваются фактически отработанные часы.

Ранее врач перечислил опасные последствия работы по ночам для организма. По словам бизнес-психолога и клинического психолога Станислава Самбурского, недостаток сна в ночное время повышает риск развития гипертонии и сахарного диабета, а также вызывает тревогу и депрессию.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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