Атмосферное давление в Москве 4 декабря может побить рекорд 68-летней давности

Суточные рекорды атмосферного давления могут обновиться в Москве 4 и 5 декабря. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, из-за этого, а также антициклональной погоды в столице ухудшится качество воздуха.

Как указал метеоролог, забравшись в минувшие выходные на "барическую гору", Москва остаётся в зоне аномально высокого атмосферного давления, которое достигало значения 768,7 миллиметра ртутного столба, что примерно на 22 единицы выше нормы. По словам Леуса, в ближайшие дни погодой в столичном регионе продолжит управлять антициклон.

"А это значит, что атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей, и только начиная со среды столбики барометров поползут вниз. <...> Более того, в воскресенье и понедельник в столице возможно обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления", — написал синоптик в телеграм-канале.

Так, согласно прогнозам специалистов, в воскресенье давление составит 768 мм ртутного столба, что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года (766,8 мм ртутного столба). А в первый день новой недели барометры покажут 767 мм ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 мм ртутного столба и принадлежит 2001 году. Леус подчеркнул, что побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды станет ухудшение качества столичного воздуха, особенно это будет заметно в утренние и вечерние часы.

"А улучшится качество воздуха лишь во второй половине новой недели, когда североатлантический циклон разрушит инверсию, усилит ветер и очистит воздух снегопадами", — заключил метеоролог.