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3 декабря, 02:16

Independent: Британцы вынуждены есть корма для животных и греть еду на свечах

Жители Великобритании вынуждены есть корма для животных и разогревать еду с помощью свечей на фоне рекордного роста цен, пишет газета Independent. По данным издания, семьям приходится делать сложный выбор между отоплением и едой.

"Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее", — рассказал руководитель продовольственной программы из Кардиффа Марк Стид.

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По словам Стида, люди рассказывают об этом в слезах. Многим, добавил он, недоплачивают, и они не могут купить даже самое необходимое. Из-за инфляции растут цены, и граждане вынуждены экономить, а всё свободное время тратить на заработки.

По данным издания, рост цен в Великобритании оказался высочайшим за четыре десятилетия, при этом уровень зарплат не изменился. По прогнозам, в ближайшие два года средняя покупательская способность британцев снизится на 6,2%. Из-за этого среди работников некоторых отраслей участились забастовки с требованиями повысить зарплату.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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