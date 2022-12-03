Independent: Британцы вынуждены есть корма для животных и греть еду на свечах
Жители Великобритании вынуждены есть корма для животных и разогревать еду с помощью свечей на фоне рекордного роста цен, пишет газета Independent. По данным издания, семьям приходится делать сложный выбор между отоплением и едой.
"Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее", — рассказал руководитель продовольственной программы из Кардиффа Марк Стид.
По словам Стида, люди рассказывают об этом в слезах. Многим, добавил он, недоплачивают, и они не могут купить даже самое необходимое. Из-за инфляции растут цены, и граждане вынуждены экономить, а всё свободное время тратить на заработки.
По данным издания, рост цен в Великобритании оказался высочайшим за четыре десятилетия, при этом уровень зарплат не изменился. По прогнозам, в ближайшие два года средняя покупательская способность британцев снизится на 6,2%. Из-за этого среди работников некоторых отраслей участились забастовки с требованиями повысить зарплату.
Ранее Лайф сообщал о том, что популярная в Британии сеть супермаркетов Aldi задумалась о продаже съедобных насекомых, чтобы помочь семьям, которые больше не могут поддерживать прежний уровень жизни из-за высоких цен в стране.
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