Байден не смог сам найти выход после встречи с британским принцем Уильямом
Президенту США Джо Байдену понадобилась помощь в поисках выхода после встречи с британским принцем Уильямом. Видео с этим конфузом публикует C-SPAN.
Встреча Байдена с герцогом Кембриджским проходила на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне. Сначала американский лидер поинтересовался, почему Уильям не надел пальто, ведь на улице было довольно прохладно. После небольшого разговора президент сделал шаг в сторону, однако охрана попросила главу Белого дома изменить направление. После недолгого замешательства Байден направился в указанную сторону.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден пытался поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой. Американский президент протянул птице микрофон, но ответа так и не дождался.
Кадр из видео YouTube / C-SPAN