Байден не смог сам найти выход после встречи с британским принцем Уильямом

Президенту США Джо Байдену понадобилась помощь в поисках выхода после встречи с британским принцем Уильямом. Видео с этим конфузом публикует C-SPAN.

Встреча Байдена с герцогом Кембриджским проходила на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне. Сначала американский лидер поинтересовался, почему Уильям не надел пальто, ведь на улице было довольно прохладно. После небольшого разговора президент сделал шаг в сторону, однако охрана попросила главу Белого дома изменить направление. После недолгого замешательства Байден направился в указанную сторону.