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3 декабря, 01:36

Байден не смог сам найти выход после встречи с британским принцем Уильямом

Президенту США Джо Байдену понадобилась помощь в поисках выхода после встречи с британским принцем Уильямом. Видео с этим конфузом публикует C-SPAN.

Встреча Байдена с герцогом Кембриджским проходила на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне. Сначала американский лидер поинтересовался, почему Уильям не надел пальто, ведь на улице было довольно прохладно. После небольшого разговора президент сделал шаг в сторону, однако охрана попросила главу Белого дома изменить направление. После недолгого замешательства Байден направился в указанную сторону.

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Кадр из видео YouTube / C-SPAN

Юлия Коновалова

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