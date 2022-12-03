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3 декабря, 01:21

В Москве объявили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards

<p>Валерий Гергиев стал лауреатом премии Russian Creative Awards. Фото © Russian Creative Awards</p>

Валерий Гергиев стал лауреатом премии Russian Creative Awards. Фото © Russian Creative Awards

В концертном зале "Зарядье" в Москве во второй раз состоялась церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Награды были вручены по десяти основным и одной специальной номинации, сообщили Лайфу в пресс-службе мероприятия.

Награду в номинации "Человек года в креативных индустриях" получил дирижёр, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. В категории "Событие года" награждена Первая московская неделя моды, а лучшим цифровым проектом стала международная биеннале "Искусство будущего" в московском Мультимедиа арт музее.

Церемония награждения прошла в формате большой оперной премьеры: впервые в мире специально для премии была представлена постановка о креативных индустриях. Либретто для неё написал пианист Пётр Айду.

Опера на церемонии. Фото © Russian Creative Awards

Опера на церемонии. Фото © Russian Creative Awards

Журналисты "Вечерней Москвы" получили награды конкурса "Информируем из первых рук"

Журналисты "Вечерней Москвы" получили награды конкурса "Информируем из первых рук"

В номинации "Культурный код" отмечен проект возрождения часовой мануфактуры "Ракета" в Петергофе. Главным "креативным регионом" стала Республика Саха (Якутия) — лидер по количеству федеральных инициатив с лучшей в стране системой поддержки креативных индустрий. Звание "Креативное пространство года" получили культурные пространства в "Пакгаузах" в Нижнем Новгороде. Награду в номинации "Креативный социальный проект" получил сериал "Трудные подростки". В номинации "Образовательный проект" премию получил Институт гастрономии Сибирского федерального университета, филиал Institut Paul Bocuse в России, — первое в нашей стране учебное заведение в сфере гастрономии.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © Russian Creative Awards

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © Russian Creative Awards

А "открытием года" жюри признало VK Play — российскую игровую площадку, запущенную весной этого года. В специальной номинации награду получил певец Shaman.

Певец Shaman стал лауреатом премии Russian Creative Awards. Фото © Russian Creative Awards

Певец Shaman стал лауреатом премии Russian Creative Awards. Фото © Russian Creative Awards

Ранее сообщалось, что в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой состоялась церемония вручения премии медиапроекта "Сноб" "Сделано в России – 2022". В этом году первое место взял инклюзивный социальный проект "Теплее вместе", который занимается помощью мамам, воспитывающим детей с психическими или физическими нарушениями.

Иван Косицын
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