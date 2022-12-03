Госдеп ожидает "стабильной и мрачной" ситуации в экономике России
Власти США ожидают, что ситуация в экономике России будет "стабильной и мрачной". Об этом заявила главный экономист американского Госдепа Эмили Бланшард.
"Прогнозы того, что произойдёт в будущем [с экономикой РФ], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными", — отметила она в беседе с журналистами.
Также Бланшард добавила, что, по "самым оптимистичным прогнозам", российская экономика к 2030 году будет минимум на 20% меньше, чем если бы РФ не начала военную спецоперацию на Украине. Главный экономист Госдепа заметила, что рост экономики в обозримом будущем будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий Москвы по уменьшению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.
Ранее в МВФ заявили о стабилизации российской экономики вопреки санкциям. Гораздо более слабое, чем планировали на Западе, снижение российского ВВП регулятор объясняет значительной ролью государства в экономике, ростом рубля и перераспределением объёмов нефти, которые выпали вследствие санкций в пользу других стран.
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