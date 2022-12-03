Госдеп ожидает "стабильной и мрачной" ситуации в экономике России

Также Бланшард добавила, что, по "самым оптимистичным прогнозам", российская экономика к 2030 году будет минимум на 20% меньше, чем если бы РФ не начала военную спецоперацию на Украине. Главный экономист Госдепа заметила, что рост экономики в обозримом будущем будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий Москвы по уменьшению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.