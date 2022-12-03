"Проблемы не только футбольные": Пушков иронично отреагировал на конфликт в немецком правительстве

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и руководителем Минфина страны Кристианом Линднером, отказавшим в просьбе немедленно выделить деньги на закупку новых боеприпасов. Как отметил российский сенатор, ФРГ теряет лидерские позиции в Европе и у Берлина возникает всё больше проблем.

"У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Ещё недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже..." — написал Пушков в телеграм-канале.

Ранее газета Politico сообщила о разногласиях в немецком правительстве. В начале недели Ламбрехт написала Линднеру письмо, в котором призвала его в срочном порядке предоставить крупную сумму для покупки недостающего вооружения. Однако министр финансов ФРГ "в циничном тоне" отклонил просьбу.

Перед этим Лайф писал, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, Бундесвер находится в непростой ситуации в связи с тем, что испытывает дефицит боеприпасов. Он признал, что власти ФРГ "в последние несколько десятилетий взяли неверный курс" в вопросе обеспечения армии страны.