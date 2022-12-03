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3 декабря, 00:27

"Проблемы не только футбольные": Пушков иронично отреагировал на конфликт в немецком правительстве

Пушков высмеял конфликт между главой Минобороны и министром финансов Германии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и руководителем Минфина страны Кристианом Линднером, отказавшим в просьбе немедленно выделить деньги на закупку новых боеприпасов. Как отметил российский сенатор, ФРГ теряет лидерские позиции в Европе и у Берлина возникает всё больше проблем.

"У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Ещё недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже..." — написал Пушков в телеграм-канале.

Ранее газета Politico сообщила о разногласиях в немецком правительстве. В начале недели Ламбрехт написала Линднеру письмо, в котором призвала его в срочном порядке предоставить крупную сумму для покупки недостающего вооружения. Однако министр финансов ФРГ "в циничном тоне" отклонил просьбу.

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Перед этим Лайф писал, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, Бундесвер находится в непростой ситуации в связи с тем, что испытывает дефицит боеприпасов. Он признал, что власти ФРГ "в последние несколько десятилетий взяли неверный курс" в вопросе обеспечения армии страны.

Тем временем сборная Германии по футболу не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира в Катаре. Это произошло во второй раз подряд — на ЧМ-2018 в России немцы также не смогли выйти в плей-офф.

Обложка ©

t.me / alexey_pushkov

Иван Косицын

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