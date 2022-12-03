"Поехали": Маск начал публиковать документы, связанные со скандальным сыном Байдена
Маск опубликует документы по скандалу с Хантером Байденом
Миллиардер Илон Маск заявил, что в ближайшие часы опубликует документы, касающиеся ситуации в соцсети Twitter из-за скандала с ноутбуком Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.
"То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в пять вечера по восточному времени (1:00 ночи мск. — Прим. Лайфа)", — написал бизнесмен на странице в соцсети.
Позднее Маск оставил ссылку на аккаунт американского журналиста и политического обозревателя Мэттью Тайбби, который начал публиковать документы. Миллиардер написал: "Поехали", — и оставил два смайлика с попкорном.
Расследование в отношении сына Байдена началось в 2018 году, а в 2020-м газета The New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. По данным СМИ, позднее федеральные агенты собрали достаточно свидетельств его преступлений в налоговой сфере, а также доказательства лжесвидетельства, связанного с покупкой оружия.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Jörg Carstensen