"Поехали": Маск начал публиковать документы, связанные со скандальным сыном Байдена

Миллиардер Илон Маск заявил, что в ближайшие часы опубликует документы, касающиеся ситуации в соцсети Twitter из-за скандала с ноутбуком Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.

"То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в пять вечера по восточному времени (1:00 ночи мск. — Прим. Лайфа)", — написал бизнесмен на странице в соцсети.

Позднее Маск оставил ссылку на аккаунт американского журналиста и политического обозревателя Мэттью Тайбби, который начал публиковать документы. Миллиардер написал: "Поехали", — и оставил два смайлика с попкорном.