Съёмки сиквела боевика "Никто" с Бобом Оденкерком могут стартовать уже в 2023 году

"Мы надеемся запустить производство "Никто-2" уже в следующем году, так что скрестите пальцы. Мы считаем, что для сиквела недостаточно сделать просто хорошо. Нужно делать отлично. И мы собираемся убедиться в том, что делаем всё так, как надо. И если всё пойдёт по маслу, то да, мы начнём уже в следующем году", — заметила Маккормик.