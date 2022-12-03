Съёмки сиквела боевика "Никто" с Бобом Оденкерком могут стартовать уже в 2023 году
Продолжение боевика "Никто" с Бобом Оденкерком в главной роли могут начать снимать уже в 2023 году. Такое мнение высказала продюсер Келли Маккормик, чьи слова приводит Collider.
"Мы надеемся запустить производство "Никто-2" уже в следующем году, так что скрестите пальцы. Мы считаем, что для сиквела недостаточно сделать просто хорошо. Нужно делать отлично. И мы собираемся убедиться в том, что делаем всё так, как надо. И если всё пойдёт по маслу, то да, мы начнём уже в следующем году", — заметила Маккормик.
Американский режиссёр Дэвид Литч объявил о начале работы над сиквелом картины летом текущего года. Первая часть, снятая российским режиссёром Ильёй Найшуллером, вышла на экраны весной 2021 года. При бюджете в 17 миллионов долларов сборы картины достигли 60 миллионов.
Ранее Лайф рассказывал, что Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного триллера "Кокаиновый медведь". Картина, основанная на реальной истории, расскажет о хищнике, который объелся наркотиков и сошёл с ума. В лесу с животным, жаждущим крови, встретятся полицейские, преступники, подростки и туристы.