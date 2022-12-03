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3 декабря, 02:05

США впервые за 30 лет презентовали новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

<p>Бомбардировщик B-21 Raider. Фото © <a href="https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-and-the-us-air-force-introduce-the-b-21-raider-the-worlds-first-sixth-generation-aircraft" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Northrop Grumman</a></p>

Бомбардировщик B-21 Raider. Фото © Northrop Grumman

Корпорация Northrop Grumman представила стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие. Церемония прошла на заводе компании в Палмдейле, штат Калифорния, сообщается на странице в "Твиттере".

Эта публичная презентация бомбардировщика стала для Военно-воздушных сил США первой за 34 года. B-21 Raider оснащён усовершенствованной технологией маскировки "стелс". Как заявил разработчик, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Самолёт способен перевозить боеприпасы как в обычном, так и в ядерном оснащении.

Пентагон решил представить новый стратегический бомбардировщик

Пентагон решил представить новый стратегический бомбардировщик

В церемонии принял участие министр обороны США Ллойд Остин. Поднятие в воздух B-21 Raider ожидается уже в 2023 году, что позднее на два года, чем предполагалось американским командованием в 2019-м.

Как рассказывал Лайф, ранее большинство военных самолётов в США оказались в плохом техническом состоянии и не готовы к ведению боя. В частности, журналисты указали на нехватку персонала, трудности с производством запчастей и техобслуживанием, а также на уменьшение количества предприятий, специализирующихся на ремонте военных воздушных средств.

Юлия Коновалова

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