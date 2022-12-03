США впервые за 30 лет презентовали новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Корпорация Northrop Grumman представила стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие. Церемония прошла на заводе компании в Палмдейле, штат Калифорния, сообщается на странице в "Твиттере".

Эта публичная презентация бомбардировщика стала для Военно-воздушных сил США первой за 34 года. B-21 Raider оснащён усовершенствованной технологией маскировки "стелс". Как заявил разработчик, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Самолёт способен перевозить боеприпасы как в обычном, так и в ядерном оснащении.

В церемонии принял участие министр обороны США Ллойд Остин. Поднятие в воздух B-21 Raider ожидается уже в 2023 году, что позднее на два года, чем предполагалось американским командованием в 2019-м.