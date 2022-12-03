Геймеры обрушили рейтинг хоррора The Callisto Protocol из-за проблем с оптимизацией на ПК
Игроки обрушили рейтинг хоррора The Callisto Protocol в Steam, релиз которого состоялся 2 декабря, после проблем с оптимизацией игры на ПК, пишет портал VGTimes.
Основные претензии юзеров связаны с оптимизацией. Даже игроки с топовыми видеокартами RTX 4090 жалуются на постоянные просадки фреймрейта (FPS), подтормаживания и подвисания. Авторы The Callisto Protocol сообщили, что в курсе проблемы и уже работают над первым патчем. Он должен выйти в самое ближайшее время и повысить стабильность игры. Сейчас в Steam отзывы находятся в красной зоне и обозначены как "в основном отрицательные".
Ранее студия CD Projekt RED анонсировала продолжение "Ведьмака" и Cyberpunk 2077. Пока проекты имеют только кодовые названия. Orion — это новый Cyberpunk 2077, а Project Polaris — "Ведьмак".
Twitter / CallistoTheGame