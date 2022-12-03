Геймеры обрушили рейтинг хоррора The Callisto Protocol из-за проблем с оптимизацией на ПК

Основные претензии юзеров связаны с оптимизацией. Даже игроки с топовыми видеокартами RTX 4090 жалуются на постоянные просадки фреймрейта (FPS), подтормаживания и подвисания. Авторы The Callisto Protocol сообщили, что в курсе проблемы и уже работают над первым патчем. Он должен выйти в самое ближайшее время и повысить стабильность игры. Сейчас в Steam отзывы находятся в красной зоне и обозначены как "в основном отрицательные".