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3 декабря, 01:50

Геймеры обрушили рейтинг хоррора The Callisto Protocol из-за проблем с оптимизацией на ПК

Игроки обрушили рейтинг хоррора The Callisto Protocol в Steam, релиз которого состоялся 2 декабря, после проблем с оптимизацией игры на ПК, пишет портал VGTimes.

Основные претензии юзеров связаны с оптимизацией. Даже игроки с топовыми видеокартами RTX 4090 жалуются на постоянные просадки фреймрейта (FPS), подтормаживания и подвисания. Авторы The Callisto Protocol сообщили, что в курсе проблемы и уже работают над первым патчем. Он должен выйти в самое ближайшее время и повысить стабильность игры. Сейчас в Steam отзывы находятся в красной зоне и обозначены как "в основном отрицательные".

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Twitter / CallistoTheGame

Иван Косицын

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