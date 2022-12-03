Аналитик объяснил внезапное подорожание евро

Стабилизация курса евро к рублю и доллару, наблюдающаяся в последние дни, вызвана ослаблением американской валюты после заявлений главы Федеральной резервной службы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что темпы роста ставки могут замедлиться уже в декабре. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивается рынками с вероятностью 80,6%. Если индекс доллара после заседания ФРС 14 декабря резко развернётся вверх, евро может вернуться к уровню 62,5 рубля. При этом до конца года евро будет на три-четыре рубля дороже доллара", — пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Аналитик назвал евро главным аутсайдером года, который сохраняет все риски дальнейшего снижения курса. К этому ведёт и рецессия в ЕС, и энергетический кризис, и даже возможный распад еврозоны, подытожил Антонов.