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3 декабря, 04:57

Украинским беженцам в Уэльсе придётся самостоятельно оплачивать еду и стирку

WalesOnline: Украинских беженцев в Уэльсе обяжут платить за еду и стирку для интеграции

Чтобы ускорить интеграцию украинских беженцев в общины Уэльса, их заставят оплачивать услуги прачечных и еду. Об этом пишет WalesOnline. Мера вступит в силу в начале января.

Нововведения затронут тех беженцев, кто проживает в оплачиваемом правительством страны жилье пять и более недель. По утверждению местных властей, указанные сборы — это "способ быстрее реинтегрировать украинских беженцев в общины Уэльса". При этом недавно прибывших людей это не коснётся, у них будет минимум пятинедельный срок бесплатного проживания.

Украинским беженцам в Британии станут меньше помогать

Украинским беженцам в Британии станут меньше помогать

Также, согласно новым правилам, украинцы будут иметь только две возможности отказаться от переезда в долговременное жильё. В случае повторного отказа они должны самостоятельно оплачивать часть расходов на проживание. Правительство Уэльса надеется, что, если "поощрять" беженцев брать на себя часть ответственности, они будут более охотно соглашаться на переезд в частное жильё.

Ранее Лайф писал, что более 50 тысяч украинских беженцев могут стать бездомными в Британии. Программа "Дома для Украины", которая помогает пристраивать беженцев во временное жильё в Соединённом Королевстве, рискует закрыться из-за кризиса. Проблема ещё и в том, что шестимесячный срок, в течение которого государство обещало помогать беженцам, уже завершается.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski

Юлия Коновалова

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