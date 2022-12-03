Украинским беженцам в Уэльсе придётся самостоятельно оплачивать еду и стирку
WalesOnline: Украинских беженцев в Уэльсе обяжут платить за еду и стирку для интеграции
Чтобы ускорить интеграцию украинских беженцев в общины Уэльса, их заставят оплачивать услуги прачечных и еду. Об этом пишет WalesOnline. Мера вступит в силу в начале января.
Нововведения затронут тех беженцев, кто проживает в оплачиваемом правительством страны жилье пять и более недель. По утверждению местных властей, указанные сборы — это "способ быстрее реинтегрировать украинских беженцев в общины Уэльса". При этом недавно прибывших людей это не коснётся, у них будет минимум пятинедельный срок бесплатного проживания.
Также, согласно новым правилам, украинцы будут иметь только две возможности отказаться от переезда в долговременное жильё. В случае повторного отказа они должны самостоятельно оплачивать часть расходов на проживание. Правительство Уэльса надеется, что, если "поощрять" беженцев брать на себя часть ответственности, они будут более охотно соглашаться на переезд в частное жильё.
Ранее Лайф писал, что более 50 тысяч украинских беженцев могут стать бездомными в Британии. Программа "Дома для Украины", которая помогает пристраивать беженцев во временное жильё в Соединённом Королевстве, рискует закрыться из-за кризиса. Проблема ещё и в том, что шестимесячный срок, в течение которого государство обещало помогать беженцам, уже завершается.
ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski