"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 04:46

Полиция Хьюстона задержала подозреваемого в убийстве рэпера Takeoff

Полиция задержала предполагаемого убийцу рэпера Takeoff (Кершник Кари Болл) из группы Migos. Как сообщает CNN со ссылкой на главу ведомства в Хьюстоне, штат Техас, арестованным оказался Патрик Ксавье Кларк.

Правоохранители изучили значительное количество записей с камер видеонаблюдения, видео с телефонов, аудиозаписей, провели вещественную и баллистическую экспертизы, а также реконструкцию стрельбы.

"Благодаря этой информации мы заключили, что в данном случае стрелявшим является Патрик Кларк", — сообщил начальник полиции Трой Финнер.

Рэпер Эминем, Duran Duran и Долли Партон вошли в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе

Рэпер Эминем, Duran Duran и Долли Партон вошли в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе

Подозреваемому предъявлены обвинения. Теперь правоохранители пытаются установить, связан ли Кларк с 22-летним Камероном Джошуа, который был арестован по этому делу в прошлом месяце.

Напомним, 28-летний рэпер Takeoff из группы Migos погиб в результате перестрелки на частной вечеринке в Хьюстоне. По некоторым данным, стрельба произошла на почве скандала при игре в кости. Неизвестный выпустил четыре пули после того, как ещё один участник музыкального коллектива, рэпер Quavo, проиграл все деньги.

Обложка ©

Twitter / TakeOff

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров