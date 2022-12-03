Полиция Хьюстона задержала подозреваемого в убийстве рэпера Takeoff
Полиция задержала предполагаемого убийцу рэпера Takeoff (Кершник Кари Болл) из группы Migos. Как сообщает CNN со ссылкой на главу ведомства в Хьюстоне, штат Техас, арестованным оказался Патрик Ксавье Кларк.
Правоохранители изучили значительное количество записей с камер видеонаблюдения, видео с телефонов, аудиозаписей, провели вещественную и баллистическую экспертизы, а также реконструкцию стрельбы.
"Благодаря этой информации мы заключили, что в данном случае стрелявшим является Патрик Кларк", — сообщил начальник полиции Трой Финнер.
Подозреваемому предъявлены обвинения. Теперь правоохранители пытаются установить, связан ли Кларк с 22-летним Камероном Джошуа, который был арестован по этому делу в прошлом месяце.
Напомним, 28-летний рэпер Takeoff из группы Migos погиб в результате перестрелки на частной вечеринке в Хьюстоне. По некоторым данным, стрельба произошла на почве скандала при игре в кости. Неизвестный выпустил четыре пули после того, как ещё один участник музыкального коллектива, рэпер Quavo, проиграл все деньги.
Twitter / TakeOff